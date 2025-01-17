ننشر أسماء مصابي حادث تصادم السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

قال مصدر طبي، إن قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي استقبل 4 مصابين في حادث تصادم 3 سيارات على طريق "السويس- القاهرة" أمام مدينة السلام، بينما استقبلت ثلاجة حفظ الموتى جثمان شاب توفى بموقع الحادث.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي، أن المصابين 3 مصابين إصابتهم متوسط، بينما وصل المصاب الرابع في غيبوبة ويعاني نزيف بالمخ، حيث خضع المصابين لفحص عقب وصولهم قسم الطوارئ، وجرى توزيعهم عقب تشخيص حالتهم على الأقسام لاستكمال علاجهم.

أضاف المصدر، أن المصابين هم: محمد صابر السيد 29 عامًا، مقيم بالسويس مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس 5 سم، وكسر بالساق الأيمن مع كدمات شديدة بالعمود الفقري، وأيمن سعد أحمد 40 عامًا مصاب بكسر بالساق اليسرى وكدمات وسحجات، ومحمد سعد أحمد 36 عامًا مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وسحجات وكدمات

وأصيب أيضا شخص مجهول الهوية 50 عامًا تسبب الحادث في إصابته بنزيف في المخ، ووصل المجمع الطبي يعاني غيبوبة تامة، بينما توفى قائد الدراجة النارية مجهول الهوية بموقع الحادث.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا من المواطنين يفيد تصادم 3 سيارات ودراجة نارية بطريق " السويس- القاهرة" عند إشارة مدينة السلام، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير الإسعاف 5 سيارات من نقاط التمركز بمنطقة السلام والموشى إلى مكان الحادث.

وأفادت المعاينة، أن سيارة ملاكي تحمل لوحات "ط و أ 5837"، اصطدمت بدراجة نارية بدون لوحات، وبسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، اصطدمت السيارتين "ص ه‍ أ 8124"، والسيارة ملاكي "ص ه‍ ب 5239" بالسيارة الأولى تباعا.