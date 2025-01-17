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ضبط جزار ذبح حصانا لبيع لحومه في الأسواق ببني سويف

05:11 م الجمعة 17 يناير 2025

تعبيرية

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بني سويف- حمدي سليمان:

ألقت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، والطب البيطري من ضبط جزار وعامل قاما بذبح حصان تمهيدا لبيعه في الأسواق.

وردت معلومات لمباحث التموين، بقيام صاحب محل جزارة وعامل بمدينة بني سويف، بذبح حصان يزن 200 كيلوجرام، وتجهيز لحومه تمهيدا لبيعها في السوق السوداء.

وبتقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، جرى ضبط المتهمين، والتحفظ على اللحوم قبل بيعها، و تحرر محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق.

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