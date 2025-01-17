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جثة و4 مصابين في تصادم مروع بين 3 سيارات وموتوسيكل بالسويس

05:04 م الجمعة 17 يناير 2025
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    سيارة تشمت في الحادث
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    سيارة تحطمت بسبب الاتصادم في الحادث
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السويس- حسام الدين أحمد:

لقى شاب مصرعه، وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم 3 سيارات ودراجة نارية بالسويس، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع طبي السويس والمتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى.

كان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا من المواطنين يفيد تصادم 3 سيارات ودراجة نارية بطريق " السويس- القاهرة" عند إشارة مدينة السلام، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير الإسعاف 5 سيارات من نقاط التمركز بمنطقة السلام والموشى إلى مكان الحادث.

وأفادت المعاينة أن سيارة ملاكي تحمل لوحات "ط و أ 5837"، اصطدمت بدراجة نارية بدون لوحات، وبسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، اصطدمت السيارتين "ص ه‍ أ 8124" والسيارة ملاكي "ص ه‍ ب 5239" بالسيارة الأولى تباعا.

وأسفر الحادث عن إصابة قائدي السيارات الثلاث وأخر كان يستقل أحداها، بينما توفي قائد الدراجة النارية، ونقل المسعفون المصابين إلى مستشفى المجمع الطبي بالسويس والجثة إلى مشرحة السويس.

حادث تصادم مجمع طبي السويس الإسعاف مرفق إسعاف السويس مصرع شاب السويس
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