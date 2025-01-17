"هنسفركم شغل برة".. شركات وهمية تنصب على الشباب بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ضبطت مديرية أمن القليوبية 7 شركات بدون ترخيص لقيامهم بالنصب والاحتيال على الشباب بقصد الاستيلاء على أموالهم بحجة تسفيرهم للخارج.

توصلت المعلومات والتحريات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج فى محافظة القليوبية بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط القائمين على إدارة 7 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص"، وبحوزتهم جوازات سفر وصور ضوئية لها وصور ضوئية لتأشيرات السفر وعدد من عقود العمل وبعض الوثائق والاستمارات والتصاريح الخاصة بـ راغبي السفر وأكلاشيهات خاصة بالشركات وجهاز حاسب آلي وهواتف محمولة" تحوي دلائل لنشاطهم الإجرامي "مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية وجرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.