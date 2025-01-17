شاحنات متفحمة وخسائر فادحة.. حريق يلتهم 3 سيارات نقل في المنصورة- صور

الدقهلية- رامي محمود:

التهم حريق هائل شاحنتي نقل مبردة لحفظ ونقل الأطعمة خارج البلاد، إضافة إلى سيارة نقل بدون حمولة، أثناء توقفها بأرض فضاء أسفل كوبري عثمان في نطاق قرية برق العز التابعة لمركز المنصورة.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما جرى انتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع النيران.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد هيثم منصور، مأمور مركز شرطة المنصورة من بعض الأهالى باشتعال النيران فى سيارة نقل أسفل کوبری عثمان التابع لـ قرية برق العز"دائرة المركز".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق واخماده.

وتبين اشتعال النيران فى سيارة نقل تحمل كونتنر تحمل أرقام 3431 رج أ، وسيارة براد خالية من الحمولة ملك المواطن شادى سعد حسن وسيارة أخرى خلفها بدون لوحات معدنية، ولا يوجد خسائر في الأرواح ولا إصابات.

جرى السيطرة على الحريق وإخماده بواسطة قوات الحماية المدنية ، فيما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار قسم الأدلة الجنائية للمعاينة وبيان أسباب الحريق واندلاع النيران بالشاحنات و النيابة العامة للمعاينة.