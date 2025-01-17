إصابة 5 مواطنين في تصادم 4 سيارات أعلى الطريق الإقليمي بالعاشر من رمضان

الشرقية -ياسمين عزت:

أصيب 5 مواطنين في حادث تصادم 4 سيارات أعلى الطريق الإقليمي القادم من جنيفا اتجاه مدينة العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بإصابة 5 مواطنين في حادث تصادم 4 سيارات أعلى الطريق الإقليمي تجاه العاشر من رمضان.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص جراء الحادث، دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها لنقل المصابين إلى مستشفى العاشر وتم تقديم الرعاية الصحية لهم.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها والوقوف على أسبابها وجرى رفع آثار الحادث من الطريق.