ضبط أغذية ومشروبات مجهولة المصدر في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

نظمت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة مكبرة على الأسواق، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار

أسفرت الحملة عن ضبط 240 لتر مياه غازية، ونصف طن مكرونة، و 100 علبة سجائر، وجميعها مجهولة المصدر، فضلا عن 30 كيلو جرام لحوم ومنتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما شملت الحملة تحرير 58 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 25 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 26 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و 14 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و 36 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، و 6 محاضر لعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات.

جرى تحرير المحاضر اللازمة، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.