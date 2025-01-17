شاب ثلاثيني في الشرقية بحاجة لـ"زراعة رئة" بـ 14 مليون جنيه.. والتضامن تفتح له حسابًا للتبرعات (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

محمد إبراهيم محمد سلطان، شاب يبلغ من العمر 31 عامًا، من قرية الإخيوة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، يعاني منذ خمس سنوات من مرض نادر في الرئة، حيث تم تشخيص حالته بفشل في التنفس أثناء جائحة كورونا.

محمد، الذي كان يعمل استورجيًا لتأمين احتياجات أسرته، اضطر إلى التوقف عن العمل بسبب حالته الصحية. وبعد رحلة علاج طويلة في المستشفيات، تم تشخيص حالته بالتكيس الرئوي، وهو ما يتطلب إجراء عملية زراعة رئة كحل طبي نهائي.

أوضح الأطباء لمحمد أن تكلفة العملية تصل إلى 14 مليون جنيه، وهو مبلغ يفوق قدراته المادية تمامًا. ورغم معاناته، يواصل محمد الاعتماد على جهاز استنشاق الأكسجين الذي وفرته له إحدى الجمعيات الخيرية.

وبناءً على طلبه ودعمه بالأوراق الرسمية، وافقت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية على فتح حسابات بنكية لجمع التبرعات لتغطية تكاليف العملية. والحسابات هي:

البنك التجاري الدولي (CIB): 100064391008

البنك الأهلي المصري: 1463171720341101011

حساب فوري: 99954

وتُدار هذه الحسابات تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، في محاولة لإنقاذ حياة محمد ومنحه فرصة للعودة إلى حياة طبيعية.