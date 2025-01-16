وكيل صحة الشرقية يبحث صيانة محطات معالجة المياه وماكينات الغسيل الكلوي

الشرقية - ياسمين عزت:

عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، اجتماعًا مع المهندس علاء نبيل، مدير الصيانة بالمجموعة المصرية لمعالجة المياه وماكينات الغسيل الكلوي، والمهندس أشرف حجاب، مدير صيانة محطات المياه بالمجموعة المصرية.

شهد الاجتماع، الذي عُقد بمكتب وكيل الوزارة، حضور الدكتور شريف شاهين، مدير عام الطب العلاجي، وهاني إبراهيم من إدارة الكلى الصناعي بالمديرية.

تناولت المناقشات خطة العمل والصيانة لمحطات معالجة المياه وماكينات الغسيل الكلوي المنتشرة في 36 وحدة غسيل كلوي بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية بالمحافظة.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام بإجراءات الصيانة الدورية، بما في ذلك تغيير الفلاتر في المواعيد المحددة وتنفيذ عمليات التعقيم الشهري بكفاءة لضمان جودة الخدمات.

وأشار الدكتور هاني جميعة إلى أن سلامة ومأمونية المياه المستخدمة في الغسيل الدموي تأتي في مقدمة الأولويات.

كما شدد على تعزيز التعاون بين المجموعة المصرية وفنيي الصيانة والإدارة الهندسية وإدارات الكلى الصناعي بالمستشفيات لتحقيق أعلى مستويات الأداء والجودة.