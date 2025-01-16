إصابة شخصين في انقلاب شاحنة على الطريق الصحراوي بأسيوط

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أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب شخصان مساء اليوم الخميس إثر حادث انقلاب شاحنة نقل ثقيل "تريلا" على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم يُفيد بوقوع الحادث، وذلك عقب بلاغ من غرفة عمليات النجدة.

على الفور، توجهت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين انقلاب شاحنة نقل تحمل رقم "791 ب أ ج" وجرار مقطورة رقم "7289 م ف ع"، وكانت محملة بألواح الصاج.

أسفر الحادث عن إصابة قائد الشاحنة ومرافقه، وجرى نقلهما إلى مستشفى الغنايم المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.