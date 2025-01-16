تصريح بدفن 6 جثامين ضحايا حادث المنيا بعد الكشف عن هوية اثنتين

المنيا - جمال محمد:

صرحت النيابة العامة بمركز ملوي في محافظة المنيا، مساء اليوم الخميس، بدفن جثامين 6 من ضحايا حادث تصادم ثلاث سيارات بالطريق الزراعي قرب مدخل ملوي جنوب المحافظة.

الحادث، الذي وقع عصر اليوم، أسفر عن مصرع 6 أشخاص، بينهم طفلة توفيت لاحقًا في المستشفى بعد محاولات لإنقاذها، بالإضافة إلى إصابة 15 آخرين.

وأوضح مصدر بمديرية الصحة أنه تم الكشف عن هوية جثتين مجهولتين، وهما لطفلة تدعى مريم أحمد عبدالحفيظ، 10 سنوات، وسيدة تدعى يسرا صلاح عبدالحميد، 40 سنة. كما توفيت طفلة أخرى، تبلغ من العمر 6 سنوات، متأثرة بجراحها، إلى جانب 3 أشخاص لقوا حتفهم في موقع الحادث، وهم:

حميدة عبدالمنعم عبدالعاطي، 52 سنة.

محمود سعد مرسي، 29 سنة.

أحمد علي محمد، 25 سنة.

وأضاف المصدر أن الجثامين سُلمت لذويهم لتشييعها إلى مثواها الأخير، بينما غادر المستشفى 7 من المصابين بعد تلقي العلاج، فيما لا تزال 8 حالات تتلقى الرعاية الطبية، من بينهم حالتان وصفتا بغير المستقرة.

قائمة المصابين:

جمال خلف حسين، 38 سنة.

حجاج محمد جاد، 21 سنة.

منى مختار محمد، 32 سنة.

هويدا فوزي فخري، 43 سنة.

هناء مداح أحمد، 34 سنة.

كريمان طه عليوة، 43 سنة.

بهاء الدين إبراهيم سيد، 56 سنة.

منى حسانين حكيم، 50 سنة.

بالإضافة إلى:

رضا أحمد عبدالحليم، 43 سنة.

نجلاء فوزي فخري، 32 سنة، وشقيقتها ماجدة فوزي، 38 سنة.

فريدة علي ممدوح، 3 سنوات.

مداح أحمد عبدالحليم، 65 سنة.

منصور علي عبدالسلام، 29 سنة.

طفل مجهول الهوية، 7 سنوات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارًا بالحادث، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع التصادم. وجرى نقل المصابين والجثامين إلى مستشفى ملوي التخصصي.

وكشفت التحريات أن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي وراء الحادث. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.