إحالة مُدان بقتل طفل بعد خطفه في القليوبية للمفتي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، إحالة نقاش للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليه، وذلك في قضية قتل طفل خنقًا بحبل بعد أن استدرجه وخطفه لطلب فدية من أهله، في دائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية. وحددت المحكمة جلسة الرابع من فبراير للنطق بالحكم في القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد وعماد سامي ورد خان، وأمانة سر حلمي محمود.

وأحالت النيابة العامة المتهم "أحمد س. أ. خ. م" (24 سنة)، نقاش، في القضية رقم 172 لسنة 2024 جنايات قسم الخصوص، إلى المحكمة، بتهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار، والخطف، وذلك في 10 ديسمبر 2023. وقد قام المتهم باستدراج الطفل سيف هشام رجب، البالغ من العمر 11 سنة، بعد أن أوهمه بشراء ملابس وأدوات رياضية له، ثم طلب منه مرافقة إلى مسكنه لتسليمه إياها.

وعند وصول المجني عليه إلى المسكن، قام المتهم بخنقه بحبل بعد أن حاول الطفل المقاومة، وأطبق بيديه على عنقه حتى أفقده الوعي، ثم أكمل جريمته باستخدام الحبل لقتله. وقد أودت الإصابات التي لحقت بالطفل بحياته، كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم قد ارتكب جريمة الخطف بغرض طلب فدية من أهله، وأنه أحرز أداة (حبل) استخدمها في الاعتداء على الطفل، دون مسوغ قانوني.