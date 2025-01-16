توفير 498 فرصة عمل داخل 3 شركات بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت محافظة القليوبية عن توفير 498 فرصة عمل داخل 3 شركات بالمحافظة، وذلك من خلال النشرة القومية للتشغيل التابعة لوزارة العمل، الصادرة اليوم، ضمن وظائف وفرص عمل شهر يناير الجاري.

وأشار المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، في بيان له اليوم، إلى أن الوظائف الخالية متوفرة في مديرية العمل ببنها، مجمع المصالح على كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة، ومكاتب العمل في المدن والمراكز والأحياء بالقليوبية، وذلك في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع، ما عدا العطلات الرسمية، والجمعة والسبت.

كما أضاف محافظ القليوبية أن هذه الوظائف تأتي في إطار المساعدة في مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة، ضمن مبادرة "بداية جديدة" لبناء الإنسان المصري، بالإضافة إلى توفير وظائف في مجال الأمن، مع مميزات ومرتبات تنافسية، وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية.