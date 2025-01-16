محافظ القليوبية يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينتي قها والخانكة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اعتمد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينتي قها والخانكة، الذي تم إعداده بالتنسيق بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار تحديث 8 مدن بمحافظة القليوبية، وهي الخانكة، قها، شبرا الخيمة، القناطر الخيرية، طوخ، شبين القناطر، قليوب، وبنها.

وأفاد بيان صادر عن محافظة القليوبية بأن أهم أهداف المخطط تشمل الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي، الحد من النمو العشوائي في مناطق الامتداد العمراني، وتحسين الصورة الجمالية للمدن. كما يهدف المخطط إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة، توفير المسكن الملائم، وتنفيذ المشروعات التنموية المقترحة.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، والمهندسة منال زين العابدين، مدير إدارة التخطيط العمراني.

وأكد المحافظ على أهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة، وأن المخطط يعكس رؤية الدولة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، ويواكب احتياجات الأجيال القادمة في إطار خطة التنمية المستدامة 2030.