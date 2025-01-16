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تصل لانعدام الرؤية.. الإسكندرية تتأهب لموجة ضباب وتعلن 6 إرشادات لقائدي السيارات

08:29 م الخميس 16 يناير 2025

انعدام الرؤية بسبب الضباب

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تشهد محافظة الإسكندرية حالة استنفار من مختلف الأجهزة التنفيذية للتعامل مع سوء الأحوال الجوية المتوقعة بداية من يوم غدٍ الجمعة، حيث تتكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب خلال الساعات المقبلة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك في الفترة من الجمعة 17 يناير إلى الأحد 19 يناير الجاري.

ودعت محافظة الإسكندرية قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

ووجهت المحافظة في بيان رسمي 6 إرشادات لقائدي السيارات بضرورة اتباعها أثناء تكون الشبورة المائية، شملت القيادة بهدوء تام، وعدم قيادة السيارة في حال انعدام الرؤية، وإضاءة كشافات الشبورة المائية، وزيادة مسافات الأمان بين كل سيارة وأخرى، واستخدام مساحات الزجاج باستمرار.

كما شملت الإرشادات أثناء تكون الشبورة المائية الكثيفة: فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة، واستخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الآخرون بوجود سيارة قريبة في حال انعدام الرؤية.

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