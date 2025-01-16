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جثة ومصاب في حادث تصادم ببني سويف

08:27 م الخميس 16 يناير 2025

جثة - تعبيرية

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بني سويف - حمدي سليمان:

لقي شاب حتفه، وأصيب آخر في حادث تصادم توك توك بتروسيكل، على الطريق الزراعي " القاهرة- أسيوط" في نطاق مركز الواسطى شمالي محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، تصادم توك توك مع تروسيكل، على الطريق الزراعي "القاهرة- أسيوط"، أمام قرية قشيشة في نطاق مركز الواسطى، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "محسن.ع.م"، 14 عامًا، وأصيب "عبدالرحمن.ق.ر"، 23 عامًا، كسر بالقدم الأيسر، وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، والمصاب إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

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