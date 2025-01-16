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الدفع بـ 14 سيارة إسعاف.. الصور الأولى لحادث "الكافوري" في الإسكندرية

08:25 م الخميس 16 يناير 2025
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

انتظمت حركة المرور على طريق الكافوري غربي الإسكندرية، بعد رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس عقب اصطدامه بسيارة نصف نقل وأخرى ملاكي، مساء اليوم الخميس، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم وانقلاب أتوبيس على طريق الكافوري قبل قرية أفريكانو، في اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي.

انتقلت قوات الشرطة والمرور، رفقة 14 سيارة إسعاف، إلى موقع الحادث، وكشفت المعاينة أن الحادث نجم عن انقلاب الأتوبيس عقب اصطدامه بسيارة نصف نقل وأخرى ملاكي على الطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا، تم نقل 11 منهم إلى مستشفى العامرية العام، و3 آخرين إلى مستشفى برج العرب لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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