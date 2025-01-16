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اصطدم بسيارة نقل.. 14 مصابًا في انقلاب أتوبيس غربي الإسكندرية

08:00 م الخميس 16 يناير 2025

أسعاف أرشيفية

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أُصيب 14 شخصًا، مساء اليوم الخميس، في حادث انقلاب أتوبيس عقب اصطدامه بسيارة نصف نقل على طريق الكافوري غربي الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم وانقلاب أتوبيس على طريق الكافوري قبل قرية أفريكانو، في اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي.

انتقلت قوات الشرطة والمرور، رفقة 14 سيارة إسعاف، إلى موقع الحادث، وكشفت المعاينة أن الحادث نجم عن انقلاب الأتوبيس بعد اصطدامه بسيارة نصف نقل على الطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا، تم نقل 11 منهم إلى مستشفى العامرية العام، و3 آخرين إلى مستشفى برج العرب لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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