محافظ الشرقية يتفقد مستشفيات الزقازيق

الشرقية - ياسمين عزت:

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رفقة الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة، مستشفيات المبرة التابعة لفرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية ومستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى.

بدأت الجولة التفقدية بمتابعة سير العمل في قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى المبرة، حيث يتم تقديم خدمات الفحص والتشخيص، وتحويل المرضى إلى الأقسام المناسبة لاستكمال العلاج.

اطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمرضى، مشيرًا إلى أن صحة المواطن على رأس أولويات الحكومة. كما كلف الدكتور هاني جميعة بتنسيق تحويل حالة مرضية مصابة باشتباه جلطة دماغية إلى أقرب مستشفى يحتوي على وحدة لإذابة الجلطات الدماغية.

كما شدد المحافظ على تركيب لوحة إرشادية في قسم الاستقبال توضح المستشفيات التي تحتوي على وحدات لإذابة الجلطات الدماغية، لتوعية المواطنين. وأثنى على جهود وزارة الصحة في توفير 10 وحدات لإذابة الجلطات بمستشفيات الزقازيق العام والأماكن الأخرى.

كما تابع المحافظ سير العمل في وحدة الغسيل الكلوي، التي تضم 30 ماكينة غسيل يتردد عليها أكثر من 100 مريض. ووجه بإجراء أعمال الصيانة المنتظمة للأجهزة.

وفي مستشفى الأحرار التعليمي، تفقد المحافظ قسم الاستقبال والطوارئ، الذي يتسع لاستقبال 1400 حالة يومياً، وأشاد بتوافر الأجهزة الطبية مثل أجهزة الأشعة المقطعية وأجهزة التنفس الصناعي. كما تفقد غرفة الإنعاش القلبي الرئوي وتعرف على آلية التعامل مع الحالات المرضية.

كما وجه المحافظ إدارة المستشفى بتحسين استقبال المرضى، وتنظيم دخولهم وخروجهم، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.