بالأسماء.. 27 مصابًا في تصادم سيارتي ميكروباص في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيب 27 شخصًا بجروح وإصابات متنوعة في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل قرية ميدوم بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع. أسفر الحادث عن إصابات تراوحت بين الجروح والكدمات والكسور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

المصابون في الحادث هم:

محمود عزت محمد (26 عامًا) سحجات بالجسم.

محمد رجب محمد (32 عامًا) اشتباه كسر بالفقرات العنقية والقدم اليسرى.

أحمد محي الدين حسن (26 عامًا) سحجات بالجسم.

محمد حمدي أحمد (23 عامًا) كدمات بالجسم.

محمد خالد فتحي (34 عامًا) كسر مضاعف بالساق الأيسر.

عبد الباقي محمد رمضان (32 عامًا) اشتباه ما بعد الارتجاج.

سعد محمود قرني (37 عامًا) اشتباه كسر بالساق الأيسر.

محمد محمود طه (22 عامًا) اشتباه ما بعد الارتجاج.

ندى محمد عبد العزيز (27 عامًا) اشتباه كسر بالحوض وكدمات وسحجات بالجسم.

نور محمد كمال (29 عامًا) جروح بالوجه وسحجات بالجسم.

عبد الرحمن عبد الدايم عبد العظيم (19 عامًا) سحجات وكدمات بالجسم.

أحمد حسن حامد (19 عامًا) اشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمة بالظهر.

محمد جمال علي (21 عامًا) اشتباه كسور بالساقين وجروح بالوجه والرأس.

مي محمود الحسيني (30 عامًا) اشتباه كسر بالركبتين.

علي خليل علي (35 عامًا) جرح متهتك بالوجه طوله 15 سم وكدمات وسحجات بالجسم.

مصطفى سمير صالح (30 عامًا) جرح بالرأس وسحجات وكدمات بالجسم.

سالم هشام سالم (17 عامًا) كدمات وسحجات بالجسم.

أحمد شعبان عبد العال (32 عامًا) كدمات بالساقين وجروح بالرأس.

زينة معتز حسن (12 عامًا) اشتباه كسر بالحوض وكدمات بالجسم.

محمد محمد عبد العظيم (24 عامًا) كدمات بالجسم.

مي معتز حسن (10 أعوام) كسر بالساق الأيسر.

أحمد مصطفى مبروك (32 عامًا) جرح بالفم وكدمات بالوجه.

محمد حسين علي (30 عامًا) جرح بالرأس طوله حوالي 10 سم.

أحمد حسين فهيم (42 عامًا) جرح بالساق الأيمن طوله حوالي 7 سم وكدمات بالساق.

محمد نبيل إسماعيل (30 عامًا) جرح بالجبهة طوله حوالي 7 سم.

أحمد محمد شحاتة (30 عامًا) اشتباه كسر بالأسنان الأمامية وعظام الوجه وجرح متهتك بالساق الأيمن.

سيد طارق عبد التواب (21 عامًا) كدمات وسحجات بالجسم.

تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.