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جثة و12 مصابا حصيلة أولية.. تصادم مروع بين 3 سيارات على زراعي المنيا- صور

04:32 م الخميس 16 يناير 2025
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المنيا- جمال محمد:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرين بكسور وجروح متنوعة كحصيلة أولية، إثر وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة تمناية وملاكي، عصر اليوم الخميس، على الطريق الزراعي بالقرب من قرية الروضة بمركز ملوي جنوب المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بالطريق الزراعي، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتوجهت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 12 آخرين كحصيلة أولية، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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