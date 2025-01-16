عصا وكاميرات مراقبة لأول مرة.. كيف استعدت الإسكندرية لامتحانات الشهادة الإعدادية؟ -صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

أنهت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الخميس، استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024 / 2025، المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل وتنتهي الخميس 23 يناير الجاري.

وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن 117 ألف و274 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات هذا العام أمام 305 لجان موزعة على الإدارات التعليمية التسع، منها 6 لجان للمهني و5 لجان للصم وضعاف السمع، ولجنتان للمكفوفين.

وأضاف المحافظ أن 20 ألف و740 شخصًا يشاركون في امتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف اللجان ما بين رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين وملاحظين وأمن ومعاونين وعمال.

وأشار إلى أنه جرى توجيه رؤساء الأحياء وشركة النظافة لتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح .

وفي سياق متصل، عقد الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وكافة الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية.

وأعلن وكيل الوزارة عن تركيب كاميرات مراقبة بلجان الامتحانات، فضلًا عن استخدام عصا إلكترونية للكشف عن الأجهزة الذكية مع الطلاب عن طريق رؤساء اللجان في سابقة هي الأولى من نوعها في امتحانات الشهادة الإعدادية .

وأكد أبو زيد خلال الاجتماع على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والالتزام بكافة التدابير الوقائية، لافتًـا إلى أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح وغلق حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحان.

وشدد على توافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات، فضلًا عن مراعاة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة ورصد الدرجات.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية موجهي عموم المواد والموجهين الأوائل أن تكون أسئلة الورقة الامتحان بعيدة عن أي إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية أو أية إيحاءات من شأنها إثارة القلق والبلبلة لدى الرأي العام .