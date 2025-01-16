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إصابة 27 شخصًا في حادث تصادم سيارتين ميكروباص ببني سويف

03:50 م الخميس 16 يناير 2025

حادث تصادم سيارتين ميكروباص

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بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 27 راكبا في حادث تصادم سيارتين ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم الخميس.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربي بمدخل قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

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