الترابين تحصد المركز الأول والجرارشة ثانيًا.. قبائل سيناء تتألق في مهرجان الهجن بشرم الشيخ

جنوب سيناء- رضا السيد:

فازت قبيلة الترابين بشمال سيناء بالمركز الأول، وقبيلة الجرارشة بجنوب سيناء بالمركز الثاني في فعاليات ختام "مهرجان الهجن والتراث" الذي أقيم بمضمار شرم الشيخ لسباقات الهجن، وذلك في إطار الاحتفال السنوي بالذكرى الخامسة لافتتاح المضمار، والذي تعد بمثابة عيد الهجن للقبائل البدوية بجنوب سيناء.

ووزع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، الجوائز والكؤوس على الفائزين.

وقدم محافظ جنوب سيناء، التهنئة للقبائل الفائزة في السباقات، مؤكدا أن مضمار شرم الشيخ زاد من طبيعة الشمولية على أرض شرم الشيخ، لما يضمه من مناطق خدمية عديدة تعزز استمرار هذه الرياضة الهامة، والتي تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى دائما لاقامة نهضة شاملة ومتكاملة للنهوض بسيناء التي تعد جزء عزيز وغالي على قلب كافة المصريين.

وأكدوزير الشباب والرياضة، أن ملتقى مهرجان الهجن للتراث يرسخ الثقافة التراثية، مشيدا بحرص محافظ جنوب سيناء، على التطوير الدائم والمستمر بمضمار شرم الشيخ، الذي يعد منتجع رياضي ثقافي فني، كون تلتقي على أرضه كافة المواهب وليست الرياضية فقط.

وأوضح الوزير، دور الرئيس السيسي، في إحياء رياضة الهجن من خلال التوسع في إنشاء مضامير للهجن بالمحافظات المختلفة، وليس بجنوب سيناء فقط، ولكن يعد مضمار شرم الشيخ قبلة لمحبي هذه الرياضة حول العالم لما يحظى به من إمكانيات متنوعة، جعلته مضمارا عالميا يستقبل كافة الفعاليات العالمية، ويستوعب أكبر عدد من المشاركين والمشاهير.

ومن جانبه، أضاف عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، رياضة الهجن، رياضة الهجن في تصاعد كل عام، وبلغ عدد مشاهديها أكثر من 1550مشاهد، مؤكدا ان مضمار الهجن بشرم الشيخ أصبح ملتقى للقبائل العربية قبل ان يكون مركزا لرياضة الهجن.

وحصلت كل قبلية من الفائزين بالمركز الأول والثاني في المهرجان على سيارة فاخرة، بعد تنافس شديد خلال الشوطين "أول صريمة، ثاني صريمة" لمسافة 6 كيلو متر لكل شوط، كما جرى توزيع جوائز مادية لجميع القبائل الحاصلة على المراكز الأخري.

وفازت عشيرة الزوايدة بدولة الأردن في الشوط الأول، وقبيلة الترابين مصر في الشوط الثاني، وقبيلة العيايدة مصر في الشوط الثالث، و قبيلة الترابين مصر بالشوط الرابع، وقبيلة المزينة الأردن بالشوط الخامس، وفازت بالشوط السادس قبيلة العليقات مصر، وفاز بالشوط السابع أبو شاهر العيادي، من قبيلة العباديات بمصر، وفاز في الشوط الثامن شوط الرباع والنياب لمسافة 6 كيلو، سليمان عايد، من قبيلة الحويطات.

وأقيم المهرجان على مدار يومين، بمشاركة 6 دول عربية هم "السعودية ،الإمارات، الأردن، البحرين، قطر، الكويت، إلى جانب مشاركة 7 محافظات مصرية، وتضمنت الفعاليات 20 شوط، بينهم 10 أشواط عالمية، و10 محلية.