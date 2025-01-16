مكتب إقليمي دائم.. وفد المنظمة البحرية الدولية يزور ميناء الإسكندرية -صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

زار وفد من المنظمة البحرية الدولية IMO، اليوم الخميس، ميناء الإسكندرية، وذلك في ظل الاستعدادات الجارية لافتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية في مصر.

والتقى إيفايلو فاليف، مدير القسم الشرق أوروبي وشمال أفريقيا والشرق الأوسط بالتعاون التقني بالمنظمة، والوفد المرافق له، اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية.

وأكد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، حرص الهيئة على التعاون مع المنظمة البحرية الدولية ما يساهم في تحقيق أعلى المعايير الدولية في أداء الأعمال والتشغيل بالموانئ المصرية ورفع تصنيفها الدولي بين كبرى الموانئ العالمية.

واستعرض حواش، خلال اللقاء الإمكانيات والقدرات التشغيلية والمشروعات الاستثمارية الكبرى في ميناء الإسكندرية وأثرها على منظومة النقل البحري المصري واستراتيجية تحويل الموانئ المصرية إلى مركز عالمي للتجارة والنقل واللوجستيات.