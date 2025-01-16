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القبض على مريض نفسي اعتدى على موظف وابنته بسلاح أبيض في المنيا

02:12 م الخميس 16 يناير 2025

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المنيا-جمال محمد:

أصيب موظف وابنته بجروح، إثر اعتداء مريض نفسي عليهما بسلاح أبيض داخل شوارع إحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز بني مزار، تلقت بلاغاً من الأهالي بقيام شاب يعاني من اضطرابات نفسية بالاعتداء على شخص وابنته بسلاح أبيض، مما تسبب في إصابتهما، ومحاولة الأهالي الإمساك به.

انتقلت الأجهزة الأمنية والاسعاف لمكان البلاغ، وتبين قيام "م، ط" 38 سنة، يعاني من اضطرابات نفسية، بإصابة "ب ع ي"52 سنة، موظف، بجرح قطعي في الصدر، وابنته "ك"، 29 سنة، بجرح سطحي في الذراع الأيمن، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

جرى ضبط المتهم، والتحفظ عليه والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

القبض على مريض نفسي اعتداء على موظف المنيا
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