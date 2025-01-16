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جريمة بشعة في قنا.. زوج يخنق زوجته حتى الموت

01:42 م الخميس 16 يناير 2025

جثة - أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:


شهدت إحدى قرى مركز دشنا شمال قنا، اليوم الخميس، جريمة بشعة راح ضحيتها سيدة على يد زوجها الذي أقدم على خنقها حتى الموت.


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بمصرع سيدة داخل منزلها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص وفاة ربة منزل تُدعى أ، تبلغ من العمر 35 عامًا، ضربا وخنقًا على يد زوجها داخل منزلهما.


وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

قنا خنق زوجته جريمة قتل
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