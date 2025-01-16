3 مستشفيات ووحدة حروق.. وكيل صحة سوهاج يكشف موعد تشغيل المنشآت الجديدة- صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ناقش اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج مع الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة خطة المديرية لتشغيل المستشفيات المركزية، بعد الانتهاء من تطويرها، والذي يعد الأكبر منذ تاريخ إنشائها، وتشمل تلك المشروعات مستشفى طما المركزي، ومستشفى ساقلتة المركزي، بالإضافة إلى المبنى البديل لمستشفى المراغة المركزي، وكذلك وحدة الحروق المتخصصة بمستشفى سوهاج العام، وهي الأولى من نوعها بصعيد مصر.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن نسب الإنجاز في تلك المستشفيات تخطت 98%، مشيرًا إلى أن مستشفى طما المركزي مقامة على مساحة 6 آلاف متر مربع، وتشمل 5 أدوار بطاقة استيعابية 145 سرير، وتضم 15 عيادة خارجية بمختلف التخصصات الطبية، و4 غرف عمليات، بجانب غرفة عمليات النساء والتوليد، و39 ماكينة غسيل كلوي، و29 حضانة، وقسم الاستقبال والطوارئ، والأقسام المختلفة الأخرى، ومن المقرر تشغيلها جزئيًا منتصف فبراير المقبل.

وأضاف "دويدار" أن مستشفى ساقلتة المركزي تمت عملية التطوير بإنشاء مبنى جديد، ورفع كفاءة المبنى القديم القائم، وذلك على مساحة 7 آلاف و473 متر مربع، وبطاقة استيعابية 177 سرير، وتشمل دور أرضي وأربع أدوار علوية، ومن المقرر تشغيلها جزئيًا منتصف أبريل المقبل.

وأشار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى أنه جار وضع اللمسات النهائية للمبنى المخصص لنقل خدمات مستشفى المراغة المركزي إليه؛ للتيسير على المواطنين، لحين الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد مستشفى المراغة المركزي، لافتا إلى أنه سيتم أيضًا الانتهاء خلال أسبوعين من تجهيز أول وحدة متكاملة لعلاج الحروق بمستشفى سوهاج العام، لتكون أول وحدة متخصصة في علاج الحروق بصعيد مصر، وتتكون من ثلاث أدوار وتحتوي على عناية مركزة، وعناية متوسطة، وقسم داخلي، وغرفة عمليات حروق وتجميل.