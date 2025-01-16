طلبوا فدية 4 ملايين جنيه.. قرار جديد بشأن المتهمين بخطف طفل من أمام مدرسته في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت نيابة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما فى المواعيد القانونية، على خلفية اشتراكهما مع 2 آخرين هاربين، في خطف طفل من أمام مدرسته الابتدائية، وطلب فدية 4 ملايين جنيه.

كانت مباحث البحيرة، نجحت في استعادة طفل مختطف بدائرة مركز شرطة أبو المطامير من أمام مدرسته بقرية اللحوم عقب الانتهاء من أداء الامتحانات.

ترجع أحداث الواقعة إلى بلاغ من "السيد .إ ."، صاحب مزرعة دواجن، بغياب نجله محمد، 9 سنوات، من أمام مدرسته عقب الانتهاء من اتمام أداء الامتحانات، وتلقيه اتصالًا هاتفيًا من مجهول طلب منه مبلغ 4 ملايين جنيه مقابل إعادته.

كشفت التحريات عدم وجود أية خلافات بين والد الطفل وآخرين تكون سبباً وراء الحادث، وتوصل رجال الأمن إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص خطفوا الطفل باستخدام سيارة ملاكى بقصد الحصول على مبلغ مالي "فدية" من والد المجنى عليه لعلمهم المسبق بحالته المادية المتيسرة.

تمكن فريق البحث من ضبط المتهمين وإعادة الطفل المختطف لذويه، وتحرير محضر بالواقعة.