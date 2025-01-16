خبراء أمنيون يناقشون تداعيات الأزمة السورية والتهديدات الحدودية لمصر في ندوة بالإسكندرية -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

ناقش خبراء أمنيون تداعيات الأزمة السورية والتهديدات الحدودية لمصر، خلال ندوة تثقيفية نظمها حزب حُماة الوطن بالإسكندرية بعنوان “التحديات العالمية والإقليمية في ظل التوازنات الجديدة.. استراتيجيات المواجهة والتكيف”.

أبعاد الأمن القومي المصري



واستعرض اللواء الدكتور سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، أبرز التهديدات التي تواجه مصر، مشيرًا إلى المخاطر التي تمثلها الأوضاع غير المستقرة في دول الجوار مثل السودان، ليبيا، غزة، واليمن، مؤكدًا أن استقرار السودان يُعد عمقًا استراتيجيًا لمصر، داعيًا إلى تعزيز وحدة الصف الداخلي لمجابهة تلك التحديات.

وشدد فرج على الدور المحوري الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية، واصفًا إياها بأنها الركيزة الأساسية لضمان استقرار البلاد وحماية حدودها.

الأزمة السورية وآثارها الإقليمية



من جانبه، تناول اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، المستشار بكلية القيادة والأركان، تداعيات الأزمة السورية، مشيرًا إلى أن انهيار الجيش السوري جاء نتيجة التدخلات الأجنبية المكثفة، مما خلق بيئة خصبة لانتشار الإرهاب، مضيفا أن إسرائيل تستغل هذا الوضع لتحقيق مكاسب إقليمية، محذرًا من تصدير الجماعات الإرهابية العنف إلى دول الجوار، ما يعمق الأزمات الإقليمية.

معركة الوعي وحشد الجهود الوطنية

في سياق متصل، أكد اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا للحزب، أن المعركة الحالية هي معركة وعي شعبي، داعيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية ونشر الوعي الجماهيري كوسيلة أساسية لمواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أهمية دعم القيادة السياسية والجيش المصري.

رؤية استراتيجية للمستقبل



وأكد محمد السيد مجاهد، الأمين العام للحزب بالإسكندرية على أن الندوة تمثل دعوة للعمل الجاد على صياغة استراتيجيات وطنية شاملة تخدم المصالح المصرية، مشيدا بالدور الريادي للحزب في توجيه دفة الحوار الوطني نحو تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

ودعا المشاركون في الندوة إلى استلهام قيم ومبادئ مؤسس الحزب، الفريق الراحل جلال الهريدي، الذي يُعد رمزًا وطنيًا ترك إرثًا غنيًا للوطن، مؤكدا على أن الحزب سيواصل العمل على تحقيق رؤية مصر المستقبلية ومواجهة التحديات بإصرار ووعي.

شارك في الندوة الأمناء المساعدين للأمين العام، وأمناء الأمانات النوعية والأقسام الجغرافية، بحضور أكثر من ثلاثة آلاف عضو من مختلف أمانات الحزب الجغرافية والنوعية، وتأتي الندوة في إطار تعزيز الوعي الوطني ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية المؤثرة على الأمن القومي المصري، وفي مقدمتها تداعيات الأزمة السورية.