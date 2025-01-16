أهالي الشرقية يزرعون الوعي.. حملة تطوعية لتنظيف شوارع الحسينية بالزقازيق -صور

الشرقية -ياسمين عزت:



في لافتة اجتماعية وإنسانية حضارية، اجتمع أهالي الحسينية بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، على تنظيف الشوارع وجانبي شريط السكة الحديد المار من المنطقة السكنية، فضلا عن كتابة لوحات توعوية للسكان عن أهمية النظافة والحفاظ على البيئة.

رصدت عدسة "مصراوي" عددا من اللوحات التوعوية على جدران الشوارع المطبوعة بالبويات وبجهود ذاتية للمواطنين، تناشد وتدعو الأهالي بمنطقة الحسينية إلى الاهتمام بنظافة شوارع المدينة.

وقال إبراهيم نجاح من أهالي الحسينية لـ "مصراوي"،: إنه وبجهود وتطوعات عدد من الأهالي ومن سكان المنطقة، اجتمعوا على رسم وطباعة لوحات إرشادية على جدران الشوارع، تستهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة الشوارع واحترام البيئة.

وأشار إلى جهود الأهالي التي تم تنفيذها على أرض الواقع، والتي تشمل تنفيذ لوحات إرشادية تستهدف تحفيز المواطنين على النظافة العامة بالشوارع، فضلا عن توعية المواطنين من خلال ذات اللوحات المطبوعة على جدران الشوارع بأهمية التشجير، كما قاموا برفع المخلفات والقمامة من الشوارع، للسيطرة على انتشارها والحد من الحشرات والبعوض.

وأوضح أن المساهمة تمت ومازالت مستمرة من قبل عدد كبير من الأهالي المتطوعين الذين يهدفون إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الجماعية تجاه المجتمع والبيئة وتحسين وجه الشوارع الذي يعود بفائدة إيجابية، ورفع الروح المعنوية للمواطنين من السكان والمارة بتلك المناطق المستهدف تنظيفها، ويأمل لانتشار الفكرة في كل المدن والقرى لتبقى نظيفة جميلة بتعاون المواطنين.