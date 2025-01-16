كان يلعب بمسدس.. وفاة شاب في سوهاج إثر إصابته بطلق ناري

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته برصاصة، أثناء عبثه بسلاح ناري داخل منزله، بأخميم شرقي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة أخميم إشارة من المستشفى المركزي بوصول "خالد. ع" 34 عامًا عامل مصابًا بطلق ناري، وتوفي عقب وصوله.

أفادا شقيقاه "محمد" 45 عامًا سائق، "عادل" 40 عامًا موظف بأنه أثناء تواجدهما بالمنزل وحال عبث المتوفي بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وجرى ضبط السلاح المستخدم بإرشادهما، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.