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لطرحها بالتقسيط.. محافظ الوادي الجديد يوجه بإنشاء منازل مخفضة التكاليف للشباب

09:13 م الأربعاء 15 يناير 2025

لقاء جماهيري لمحافظ الوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، لقاءً مع المواطنين عقب أداء صلاة العشاء بمسجد الشباب بمركز باريس، بحضور العقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين، في إطار التواصل مع المواطنين وبحث مطالبهم وشكواهم.

ووجه المحافظ بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء منازل مخفضة التكاليف للشباب لطرحها بالتقسيط، بالتنسيق بين الوحدة المحلية للمركز ومديرية الإسكان، وتغيير وترکيب خط المياه 4 بوصة الواصل إلى أراضي ومنازل منطقة مركز الشباب بباريس، ووضع بئر باريس البلد الشرقي كأولوية أولى في أعمال الصيانة لزيادة التصرف المائي.

كما كلف مديرية التضامن بتدبير علاج حالات الأولى بالرعاية المرضية، والتنسيق مع التموين لبحث الحالات المستحقة لإضافة مواليد جدد لبطاقات التموين، وسرعة التنسيق مع هيئة التنمية الزراعية بشأن إجراءات التراخيص والملكية الخاصة لأراضي ولاية الهيئة، وإعداد مقايسة لتطوير ورفع كفاءة مسجد مستشفى باريس، وحصر احتياجات المساجد من الخطباء وتحديد التكلفة المطلوبة لسد هذه الاحتياجات.

محافظ الوادي الجديد مسجد الشباب منازل مخفضة التكاليف للشباب مديرية التضامن
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