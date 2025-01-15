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غدًا.. قافلة طبية مجانية تضم 10 تخصصات لأهالي قرية سنيطة في الشرقية

08:34 م الأربعاء 15 يناير 2025

قافلة طبية مجانية أرشيفية

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الشرقية - ياسمين عزت:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، عن انطلاق القافلة الطبية المجانية غدًا الخميس بقرية السنيطة التابعة لمركز ومدينة فاقوس، وتستمر حتى بعد غد الجمعة.

وقال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن القافلة تنطلق إلى قرية سنيطة بفاقوس غدًا وتستمر لليوم التالي، ويتم توقيع الكشف مجانًا على الأهالي.

وأضاف أن القافلة توقع الكشف في أكثر من 10 تخصصات طبية تشمل تخصصات النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الرمد، الأسنان، الباطنة، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، الجراحة، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل.

وأعلنت مديرية الصحة عن فتح الباب أمام الراغبين من الأهالي بالقرية بتوقيع الكشف والاستفادة بخدمات القافلة الطبية المجانية واستقبال طاقم الأطباء لهم بكل حفاوة.

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قافلة طبية مجانية أهالي قرية سنيطة في الشرقية مديرية الصحة بمحافظة الشرقية وكيل وزارة الصحة بالشرقية
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