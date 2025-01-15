لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

طلبوا فدية 4 ملايين جنيه.. إعادة طفل اختطفه 4 أشخاص في البحيرة

08:22 م الأربعاء 15 يناير 2025

مركز شرطة أبو المطامير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

تمكنت أجهزة الأمن بالبحيرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 4 متهمين باختطاف نجل صاحب مزرعة دواجن بمركز أبو المطامير، عقب انتهاء الضحية من أداء الامتحانات، وطلب فدية مالية من والده، فيما أعادت القوات الطفل المختطف لوالده.

كان مركز شرطة أبو المطامير، تلقى بلاغًا من "السيد .إ" صاحب مزرعة دواجن، بغياب نجله "محمد" 9 سنوات، من أمام مدرسته عقب الانتهاء من إتمام أداء الامتحانات، وتلقيه اتصالًا هاتفيًا من مجهول طلب منه مبلغ 4 ملايين جنيه مقابل إعادته.

كشفت التحريات عدم وجود أي خلافات بين والد الطفل وآخرين قد تكون وراء الحادث، وتوصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، 4 أشخاص خطفوا الطفل باستخدام سيارة ملاكي، بقصد الحصول على مبلغ مالي "فدية" من والد المجني عليه.

تمكن فريق البحث الجنائي من ضبط المتهمين وإعادة الطفل المختطف، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

مزرعة دواجن مركز أبو المطامير فدية مالية النيابة العامة إعادة طفل اختطفه 4 أشخاص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
غدًا.. قافلة طبية مجانية تضم 10 تخصصات لأهالي قرية سنيطة في الشرقية

إعلان

إعلان

عاجل - السيسي: أُرحب باتفاق وقف إطلاق النار.. ومصر ستظل داعمة للسلام العادل
رسميا.. وقف إطلاق النار في غزة
رسميا.. حماس توافق على وقف إطلاق النار في غزة
أكسيوس: التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة غزة غدًا
رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر