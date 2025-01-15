طلبوا فدية 4 ملايين جنيه.. إعادة طفل اختطفه 4 أشخاص في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تمكنت أجهزة الأمن بالبحيرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 4 متهمين باختطاف نجل صاحب مزرعة دواجن بمركز أبو المطامير، عقب انتهاء الضحية من أداء الامتحانات، وطلب فدية مالية من والده، فيما أعادت القوات الطفل المختطف لوالده.

كان مركز شرطة أبو المطامير، تلقى بلاغًا من "السيد .إ" صاحب مزرعة دواجن، بغياب نجله "محمد" 9 سنوات، من أمام مدرسته عقب الانتهاء من إتمام أداء الامتحانات، وتلقيه اتصالًا هاتفيًا من مجهول طلب منه مبلغ 4 ملايين جنيه مقابل إعادته.

كشفت التحريات عدم وجود أي خلافات بين والد الطفل وآخرين قد تكون وراء الحادث، وتوصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، 4 أشخاص خطفوا الطفل باستخدام سيارة ملاكي، بقصد الحصول على مبلغ مالي "فدية" من والد المجني عليه.

تمكن فريق البحث الجنائي من ضبط المتهمين وإعادة الطفل المختطف، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.