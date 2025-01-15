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"بيطري الإسكندرية" ينفذ حملات موسعة لتطعيم كلاب الشوارع ضد السعار - صور

07:45 م الأربعاء 15 يناير 2025
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الإسكندرية – محمد عامر:

نفذت مديرية الطب البيطري في الإسكندرية، بالتعاون مع المجتمع المدني، وجمعية الرفق بالحيوان، اليوم الأربعاء، حملات موسعة لتطعيم كلاب الشوارع، بأحياء العجمي ووسط وشرق والجمرك.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، قد كلف مديرية الطب البيطري بالإسكندرية بتكثيف حملاتها لتطعيم كلاب الشوارع ضد مرض السعار، استجابة لشكاوى المواطنين بعدد من المناطق.

وأشارت المحافظة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن مديرية الطب البيطري مستمرة في تنفيذ حملات تطعيم كلاب الشوارع ضمن خطة شاملة لتغطية واستهداف كافة الأحياء لتصبح مصر خالية من مرض السعار عام 2030.

مديرية الطب البيطري الإسكندرية تطعيم كلاب الشوارع جمعية الرفق بالحيوان محافظ الإسكندرية
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