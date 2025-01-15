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حريق في شقة بالحضرة الجديدة بالإسكندرية.. والحي يكشف السبب- صور

05:02 م الأربعاء 15 يناير 2025
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

اندلع حريق، اليوم الأربعاء، بشقة سكنية بالطابق الثاني بعقار في منطقة الحضرة الجديدة بحي وسط الإسكندرية، ما أسفر عن التهام النيران لبعض محتوياتها، وذلك بسبب ماس كهربائي.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، إخطارًا يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة باب شرقي باندلاع حريق بعقار بشارع أبو ليلى بمنطقة الحضرة الجديدة، وانتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وأوضح الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط، أن العقار مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، ونشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني بسبب حدوث ماس كهربائي.

وأضاف رئيس الحي، أن قوات الحماية المدنية أخمدت الحريق دون وقوع أي إصابات، وجرى فصل الغاز والكهرباء عن العقار، إحالة ملف العقار إلى اللجنة الهندسية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

حريق في شقة الإسكندرية منطقة الحضرة الجديدة
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