إعادة تخطيط 8 مناطق كاملة في الإسكندرية.. والمحافظة للمواطنين: توجهوا بالمستندات

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن إعداد الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والأحياء المخططات التفصيلية لـ 8 مناطق في الإسكندرية، وذلك بناء على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، يتضمن المخطط إعادة تخطيط 8 مناطق تشمل "قبلي طريق مصطفى كامل- خورشيد وتوابعها- قبلي وبحري الطريق الزراعي- جانيوتي- الحضرة الجديدة"

ونبهت المحافظة على المواطنين المتعاملين بمحررات رسمية مع الدولة تشمل "العقد المثبت للملكية "العقد المشهر" - بيان بالموقع وإحداثياته معتمدة من المساحة بصيغة UTM "نظام مركيتور المستعرض العالمي" - الرخص إن وجدت - شهادة مشتملات إن وجدت وأي مستندات رسمية أخرى".

وأشارت إلى ضرورة التوجه بالمستندات المشار إليها إلى المركز التكنولوجي بالحي المختص الواقع في نطاقه كل منطقة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وذلك في مدي أقصاها شهر من تاريخه.

وأكدت محافظة الإسكندرية أن تلك الخطوة مهمة حيث أن المحافظة تعتبر المواطن السكندري شريك أساسي في عملية التنمية واحترامًا له ولملكيته وتعاملاته مع الدولة.

