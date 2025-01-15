المشدد 7 أعوام لمدان بالاتجار في الحشيش بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" في كفر الشيخ، حضوريًا بمعاقبة صنايعي بلاط مدان بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر بالسجن المشدد 7 أعوام، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك، وأحمد قنديل، وسكرتارية أحمد الميداني، وبحضور أحمد محمد شاور، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 10814 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة فوه، والمقيدة برقم 2997 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال المدعو "السيد.ف.ا.أ.ع"، 41 عامًا، صنايعي بلاط، ويقيم بمركز فوه إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 6 أكتوبر 2024 بدائرة مركز شرطة فوه أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.