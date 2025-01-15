للمرة الثانية خلال أيام.. العثور على طفل رضيع ملقى في مقابر البهنسا بالمنيا- صور

المنيا- جمال محمد:

للمرة الثانية خلال أيام، عثر أهالي قرية البهنسا التابعة لمركز بني مزار شمال المنيا، على طفل حديث الولادة ملقى بجوار مقابر القرية بالظهير الصحراوي الغربي، بعد أن سبق لهم وعثروا على طفل يوم 13 ديسمبر الماضي.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمركز بني مزار بلاغاً من أهالي قرية البهنسا، بالعثور على طفل حديث الولادة بجوار أحد المقابر .

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتم العثور على الطفل بكامل ملابسه وملفوف في غطاء، وتم التحفظ عليه.

نقل الطفل إلى أحد المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإخطار إدارة الأمومة والطفولة تمهيداً لوضعه بأحد دور الرعاية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتكليف فريق من البحث للتوصل إلى هوية أهل الطفل.