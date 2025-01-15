بالصور- محافظ الدقهلية يتفقد امتحانات النقل ويتلقى أولياء الأمور خارج اللجان

الدقهلية- رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لامتحانات النقل للاطمئنان على حسن سيرها، والتأكد من توفير متطلبات الأداء الأمثل داخل لجان الامتحانات، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب والمناخ المناسب لأداء الامتحانات، مع إزالة أي معوقات قد تواجههم.

واطمأن “مرزوق” على توفير الجو النفسي الملائم للطلاب داخل لجان الامتحانات لتمكينهم من الأداء بسهولة ويسر، وتحدث المحافظ مع الطلاب واستمع إليهم بشأن سير الامتحانات، الذين أبدوا ارتياحهم، و أشادوا بحسن التنظيم داخل اللجان، وحث المحافظ الطلاب على بذل الجهود لتحقيق النجاح والتفوق.

شملت جولة محافظ الدقهلية عددًا من لجان الامتحانات بالمنصورة وطلخا، منها لجنة مدرسة شجرة الدر الإعدادية بنات، ولجنة امتحانات مدرسة الشهيد العقيد محمد مصطفى الجوهري للغات بالجلاء، والمتميزة 2 للغات، ومدرسة هشام بركات.

وعقب الجولة، واستمع المحافظ إلى الطلاب للتأكد من عدم وجود شكاوى، واطمأن على سير الامتحانات، كما التقى بأولياء أمور الطلاب خارج اللجان، الذين أشادوا بحسن التنظيم والمستوى المتميز للمدارس واللجان.

وأثنى المحافظ على مستوى المدارس وجاهزية اللجان، معربًا عن سعادته بالمستوى اللائق وحسن سير الامتحانات، وأكد أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل توفير الخدمات في مختلف المجالات، خاصة في قطاع التعليم، حرصًا على دعم مسيرة الطلاب التعليمية، وتمنى المحافظ التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، مشيدًا بدور وزارة التربية والتعليم، والأداء المتميز لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والتنظيم الجيد لضمان سير الامتحانات بجميع المراحل التعليمية.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف العربي، مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أن 2417 مدرسة تستقبل 962,669 طالبًا وطالبة في صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي على مستوى المحافظة.

وأشار العربي أن 1307 مدارس تستقبل 540,593 طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي، و898 مدرسة تستقبل 251,429 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية، و212 مدرسة تستقبل 139,383 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الدقهلية حمام السباحة بمديرية التربية والتعليم، وأكد على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، مشددًا على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتوفير الخدمة والاستفادة منها.