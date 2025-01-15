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معركة عزبة عاصم.. السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بالمنيا وضبط 4 من طرفيها

02:46 م الأربعاء 15 يناير 2025

مشاجرة - أرشيفية

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المنيا- جمال محمد:

سيطرت الأجهزة الأمنية بمركز المنيا، اليوم الأربعاء، على مشاجرة نشبت بين عائلتين بعزبة عاصم بسبب مشادة كلامية، وتطورت إلى الاشتباكات بينهم، وجرى ضبط عدد من المتهمين بالعائلتين.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغاً، بنشوب مشاجرة بين عائلتي أولاد عباس، والهواري، بعزبة عاصم التابعة لمركز المنيا، ومحاولة الأهالي السيطرة عليها

انتقل فريق من ضباط المباحث إلى موقع البلاغ وتم السيطرة المشاجرة دون وقوع إصابات، وإلقاء القبض على 4 متهمين من الجانبين.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأخذ أقوال الشهود.

مشاجرة المنيا القبض على متهمين
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