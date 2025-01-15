رئيس جامعة المنيا يتابع سير الامتحانات بلجان كلية الطب البيطري

المنيا-جمال محمد:

تفقد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الأربعاء، سير الامتحانات بكلية الطب البيطرى بمقرها بمدينة المنيا الجديدة، وذلك بحضور الدكتور معتز عبد الرحمن عميد كلية الطب البيطري، والدكتور صفوت على وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأدى طلاب الفرقة الرابعة امتحان مادة "أمراض ورعاية الأسماك"، كما أدى طلاب الفرقة الخامسة امتحان مادة "دراسات في جراحة الحيوان".

واطمأن رئيس الجامعة على انضباط قاعات اللجان، وحسن سير الامتحانات، وتواجد الملاحظين والمراقبين، والتصدي بكل حزم لأية حالات غش، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول، وتوافر كل سبل الراحة والأجواء المناسبة التي تضمن أداء الطلاب امتحاناتهم دون أية معوقات، وتوفير الإضاءة والتهوية اللازمة، وتواجد الأطقم الطبية، للتعامل مع أية حالات طارئة.

وأكد فرحات أن إدارة الجامعة تتابع عن كثب سير العملية الامتحانية في كافة الكليات، وتعمل على توفير جميع الإمكانات اللازمة لضمان أداء الطلاب لامتحاناتهم في بيئة مناسبة تضمن العدالة والشفافية بين الطلاب.