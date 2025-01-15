إلغاء امتحانات العام لـ 4 طلاب حاولوا الغش داخل اللجان في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

قررت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إلغاء مادة لطالب بالصف الأول الثانوي العام بعد محاولته الغش داخل لجنة امتحان مادة الفلسفة والمنطق، كما قررت إلغاء جميع امتحانات هذا العام، لـ 3 طالبات بالصف الثاني الثانوي، لحيازتهن تليفونات محمولة واستخدامها داخل اللجنة أثناء أداء الامتحان.

كما قررت وكيل وزارة التربية والتعليم، إلغاء امتحانات جميع المواد للعام الدراسي الحالي لطالب بالصف الأول الثانوي بنظام الخدمات، لإثارته الشغب، ومحاولته التعدي على أحد العاملين داخل اللجنة.

جاء ذلك خلال جولتها المفاجئة على عدد من اللجان لمتابعة سير أعمال الإمتحانات، ووضوح الأسئلة وجودة الطباعة لكافة المراحل، ومدى مطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات، وعدم وجود أي مشكلات.