مصرع بائع متجول أسفل عجلات قطار بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لقى شاب مصرعه أسفل عجلات قطار بمزلقان محطة قطارات قويسنا في محافظة المنوفية، صباح اليوم الأربعاء، أثناء عبوره المزلقان.

وأكد مصدر مسؤول لموقع مصراوي، أن الشاب يُدعى "حاتم.ر.س" بائع متجول من مركز ميت غمر، وفور إبلاغ الأهالي الجهات المعنية وصلت قوة من مركز شرطة قويسنا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقلت سيارة إسعاف الضحية إلى مستشفى قويسنا العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.