لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مصرع بائع متجول أسفل عجلات قطار بالمنوفية

01:09 م الأربعاء 15 يناير 2025

قطار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

لقى شاب مصرعه أسفل عجلات قطار بمزلقان محطة قطارات قويسنا في محافظة المنوفية، صباح اليوم الأربعاء، أثناء عبوره المزلقان.

وأكد مصدر مسؤول لموقع مصراوي، أن الشاب يُدعى "حاتم.ر.س" بائع متجول من مركز ميت غمر، وفور إبلاغ الأهالي الجهات المعنية وصلت قوة من مركز شرطة قويسنا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقلت سيارة إسعاف الضحية إلى مستشفى قويسنا العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

قطار المنوفية عجلات قطار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محافظ الأقصر يبحث آخر المستجدات في ملف تقنين أراضي وضع اليد

إعلان

إعلان

رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر
وزير التعليم: دمج المواد لتخفيف الأعباء.. وإتاحة وقت أكبر للمواد الأساسية
مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد اليوم في كأس العالم
تركي آل الشيخ ينشر صورة محمد صلاح بقميص الهلال السعودي