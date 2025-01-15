"كانوا بيدفوا".. وفاة 4 عمال اختناقًا في سانت كاترين

جنوب سيناء - رضا السيد:

توفي 4 عمال شباب بقرية الطرفة التابعة لمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، نتيجة تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من التدفئة بالفحم والأخشاب بدون وجود مصدر للتهوية.

تلقت مديرية أمن جنوب سيناء، إخطارا من مستشفى سانت كاترين بوصول 4 أشخاص جثث هامدة بسبب الاختناق بثاني أكسيد الكربون المنبعث من الفحم.

وجاء تقرير مفتش الصحة بمدينة سانت كاترين بوفاة 4 عمال بمنطقة أم حصاة التابعة لقرية الطرفة بمدينة سانت كاترين خلال النوم نتيجة اختناقهم بغاز أول أكسيد الكربون من مدفأة فحم، وغلق أبواب الغرفة، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى سانت كاترين.

وقالت مصادر إن نيابة نويبع انتدبت الطب الشرعي لتحديد أسباب وفاة الضحايا الأربعة، وهم: أيمن عياد عثمان عبد الله 26 عاما مقيم ابوتيج بمحافظة أسيوط،

ومحمد مصطفى عبد العزيز محمود 22 عام، مقيم بأبوتيج محافظة أسيوط، وعمر بكر أحمد عمر أحمد مقيم بالدقهلية، وأحمد كمال علي عبد الحميد، مقيم الدقهلية 20 عاما.