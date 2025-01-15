بالصور- انطلاق حملة "دفء وطمأنينة" بوادي اسلا وعريق في طور سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

انطلقت حملة "دفء وطمأنينة"، اليوم الأربعاء، بوادي اسلا وعريق التابع لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، والتي أطلقها بيت الزكاة والصدقات المصري، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات.

وتقدم الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر ، والمدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، على إطلاق هذه المبادرة بمدن وقرى ووديان محافظة جنوب سيناء لتخفيف العبء على مواطني المحافظة، وخاصة التجمعات البدوية الواقعة في الظهير الجبلي والصحراوي.

وأكد أن هذه المبادرة تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، وتبحث احتياجاتهم، إضافة إلى توزيع مواد غذائية وألحفة وبطاطين علي كافة الأسر.