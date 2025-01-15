مشنقة بجنش حديد.. طفل ينهي حياته بطريقة بشعة في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهى تلميذ حياته شنقًا في منزل أسرته، بطما شمالي محافظة سوهاج، وكشفت أسرته غموض الواقعة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بانتحار شاب في منزل أسرته دائرة مركز شرطة طما.

تبين وجود جثة "أحمد. ع" 15 عامًا، تلميذ، مسجاة على ظهره في غرفة نومه بالطابق الثاني بالمنزل يرتدي كامل ملابسه ويتدلى من جنش حديدي بسقف الغرفة، وبمناظرته تبين وجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية أخرى، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

أفاد كل من والد المتوفي، ووالدته "كريمة. ح" 46 عامًا ربة منزل بأن المذكور أقدم على الانتحار؛ لسوء حالته النفسية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.