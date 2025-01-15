الملاكي دخل في النقل.. 4 مصابين في حادث على الطريق الزراعي بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 4 مواطنين بكسور وجروح متفرقة بالجسد في حادث تصادم وقع على الطريق الزراعي السريع الشرقي، بدار السلام في محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة دار السلام.

تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "كيرلس. خ" 22 عامًا عامل على الطريق المشار إليه اصطدمت بسيارة نقل قيادة "القذافي. ف" 45 عامًا مدرس؛ نتيجة التخطي الخاطئ.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولى، ومرافقوه "شنودة. ا" 46 عامًا "كريم. ك" 31 عامًا، "ماريو. ج" 24 عامًا، بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزي.



تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.