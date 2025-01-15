بسبب حالته النفسية.. انتحار طالب شنقًا داخل منزل أسرته في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهى طالب حياته شنقًا داخل منزل أسرته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، إذ كشفت أسرته غموض الواقعة.

البداية كانت بتلقي اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا، يفيد بانتحار شاب في منزل أسرته دائرة مركز شرطة طما.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إذ تبين وجود جثة "أحمد. ع"، 15عامًا، طالب، مسجاة على ظهره في غرفة نومه بالطابق الثاني بالمنزل، ويرتدي كامل ملابسه ويتدلي من جنش حديدي بسقف الغرفة.

وبمناظرة جثة الطالب، تبين وجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية أخرى، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

وأفادا كل من والد المتوفي، ووالدته "كريمة. ح"، 46 عامًا، ربة منزل، أن المذكور أقدم على الانتحار؛ لسوء حالته النفسية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة.